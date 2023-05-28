Samanyolu Haber /Gündem / Sandık başında skandal görüntüler: Dışardan getirdiği zarfları sandığa attı /28 Mayıs 2023 13:02

Sandık başında skandal görüntüler: Dışardan getirdiği zarfları sandığa attı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde oy verme işlemi sırasında skandal bir olay yaşandı.

SHABER3.COM

Beş yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde kurulan sandıklarda oy verme işlemi bugün sabah saatlerinde başladı.

Türkiye'nin farklı yerlerinden usulsüzlük haberi gelirken, dikkat çeken bir olay da Yalova'da yaşandı. HDP tarafından paylaşılan görüntülerde; ''Yalova Çınarcık'ta sandık görevlimiz dışardan getirilen ve oy kullanılan zarfların sandığa atıldığını tespit etmiştir. İlgili şahsın bilgilerini içeren tutanak tutularak sandığa yapılan müdahale kayıt altına alınmıştır.'' denildi.





Yalova merkez Çınarcık ilçesinde, Hüdaverdi Aydın İlköğretim Okulunda 1033 nolu sandıkta oy kullanmak için tek zarf ile kabine giren M.D., sandığa çift zarf attı. Olayı fark eden sandık görevlileri, usulsüz oy kullanımı ile ilgili tutanak tuttu.

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