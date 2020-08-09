Samanyolu Haber /Dünya / Sandık çıkış anketine göre Belarus'ta Lukaşenko kazandı /09 Ağustos 2020 20:41

Sandık çıkış anketine göre Belarus'ta Lukaşenko kazandı

Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık çıkışı anket sonucuna göre, Aleksandr Lukaşenko oyların yüzde 79,8'ini aldı.

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Onun en büyük rakibi olarak gösterilen Svetlana Tikhanovskaya ise yüzde 6,8'de kaldı.

Lukaşenko, bu son seçimin kendisi için en zorlarından biri olduğunu söyledi.

Belarus yasalarına göre, seçmen listesinde yer alan vatandaşların yarısından fazlasının oylamaya katılması halinde cumhurbaşkanı seçimi geçerli kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı adayı, oylamaya katılan seçmenlerin yarısından fazlasının kendisine oy vermesi durumunda seçilmiş sayılıyor.

Oylama sonrasında açıklama yapan Lukaşenko, "Durum küçümsenemez ancak yarından itibaren ülkenin kaosa sürükleneceğini, bir tür çatışma veya iç savaş olacağını söylemek için kesinlikle bir gerekçe yok. Bunu içtenlikle söylüyorum ve garanti ediyorum" ifadesini kullandı.

Ülke çapında iktidara karşı protesto gösterilerinin alevlendiği bir dönemde, 26 yıldır ülkeyi yöneten 65 yaşındaki Cumhurbaşkanı Lukaşenko, seçimlerde 6. dönemini kazanmak için yarıştı.

Lukaşenko'nun seçimlerdeki en büyük rakibi 37 yaşındaki eski öğretmen Svetlana Tikhanovskaya ülke genelinde yaptığı mitinglerde, ülkenin duraklayan Sovyet tarzı ekonomisini ve hükümetin koronavirüs salgınına karşı verdiği tepkiyi eleştiriyordu.
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