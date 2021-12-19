'Sandık gelirse döviz düşer'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Kayseri Ticaret ve Sanayi odalarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ekonomideki gelişmeleri görüştük. Gidişat pek parlak değil. Döviz kontrol edilemiyor. Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde” dedi. Faiz kararından sonra yaşananları “endişe verici” olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, “Yapılması gereken, ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorsa bir an önce sandığı getirsinler. Sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Türkiye’nin daha büyük sıkıntılara girmeye tahammülü yok. Baskıyla, terörle Türkiye’nin, demokrasinin önünü kesmek doğru değildir” dedi.







Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin çok zor koşullardan geçtiğini görüyoruz. Benim taşıdığım karamsarlığı eminim siz de taşıyorsunuz, 84 milyon taşıyor. Herkeste aynı kaygı var. ‘Nereye gidiyoruz? Bir çıkış var mı?’ diyorlar. Herkese şunu söylüyorum: Bizim ülkeyi nasıl kaliteli yöneteceğimizi görmek istiyorsanız belediye başkanlarımıza bakın. O zaman içlerine biraz su serpiliyor” ifadelerini kullandı.







‘YASADIŞI ENGELLER’





“Yapmamız gereken kavgalardan arınarak daha güzel bir geleceğe toplumu hazırlamaktır” diyen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarım önlerine engel çıkarıldığını, bunlardan bazılarının yasadışı olduğunu biliyor. Ama şikâyet etmeden o engelleri aşıyorlar. Şikâyetin arkasına saklanmak beceriksizliktir” dedi.





‘TÜRK LİRASI’NI ERİTTİLER’





Belediyelerinin Kara Kış Fonu kapsamında yaptığı çalışmaları aktaran Kılıçdaroğlu, “Biz onların devasa bütçeleriyle yapamadıklarını belediye bütçeleriyle yapıyoruz. Aramızda siyahla beyaz kadar fark var. 80 bin 450 aileye yardım yapıldı. 455 bin 630 aileye gıda yardımı, 210 binden fazla öğrenciye eğitim yardımı, 12 bin 144 aileye su faturası yardımı yapıldı” bilgisini paylaştı. İktidarı milliyetçilik üzerinden eleştiren Kılıçdaroğlu, ülkücü ve milliyetçi seçmene seslenerek “Milliyetçiyiz diyorlar Türk Lirası’nı erittiler. Milliyetçi arıyorsanız gelin CHP çatısı altının tamamının milliyetçi olacağını göreceksiniz. Milliyetçilik parasını pul etmeyendir. Kimse unutmasın, altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Parayı pul edeceksin, el oğlundan aldığın parayla ‘Acaba ben doları düşürür müyüm?’ diyeceksin. Olmaz böyle milliyetçilik” tepkisini gösterdi.





‘MÜCADELE EDECEĞİM’





Merkez Bankası rezervlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Biz 128 milyar dolar nerede derken bu günler için söylüyorduk. Borçla müdahale ediyorlar. Bunun adı organize kötülüktür. Şu anda Saray hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti halkına organize kötülük ediyor. Hepinize söz veriyorum: Organize kötülükle mücadele edeceğim. Etmeyen namerttir” dedi.





‘BAŞKAN RAHATLAYACAK’





Merkez Türkiye Projesi’ne de değinen Kılıçdaroğlu, “Katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Nükleer enerji alıyorlar, kilovat saati 13.5 sent. Sanayiciye en büyük enerjiyi satıyorlar. Ürettiğimiz elektriğin maliyeti 5 senti aşmayacak. beş yıl içinde İstanbul’un nüfusu 2.5 milyon düşecek. Ekrem Başkan (İmamoğlu) rahat edeceksin” dedi.





‘İSTER OY VERİN, İSTER VERMEYİN’





Kılıçdaroğlu Kadir Has Kültür Merkezi’nde otizmli ve engelli çocuklar ile ailelerinin katılımıyla yapılan Sosyal Yaşam Buluşması’nda da konuştu. Hafta başı “ittifakın kabul etmesi durumunda aday olacağını” açıklayan Kılıçdaroğlu’nun, “Programın başında bir engelli kardeşimiz, ‘Bizim güneşimiz olur musun?’ demişti. Hiç meraklanmayın: Bu ülkenin kaderini değiştireceğim, kararlıyım. ‘Al sana ekmek bana oy ver’ Bu rezalete son vereceğim, ister oy verin ister vermeyin. Her eve huzur getirmenin sözünü veriyorum. Siz bana güveneceksiniz, ben size güveneceğim” sözleri de dikkat çekti.



