Sandıkta kan akıtan canilere müebbet!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Malatya Pütürge’de sandık başında öldürülen Saadet Partili iki müşahidin katil zanlılarının yargılandığı dava Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.





Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi’nde sandık başında görev yaparken amca çocukları Hasan ve İlyas Aktaş, usulsüz oy kullanımına itiraz etmeleri sonucu öldürülmüştü.





DÖRT SANIĞA İKİŞER KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI







Kırşehir’de görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ö.S, Ö.S, A.S. H.S, Kahramanmaraş, İstanbul ve Malatya'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.





Güvenlik gerekçesiyle dava Kırşehir'de görüldü.





Sanık avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti “Kasten adam öldürmek” suçundan dört sanığa ikişer kez müebbet hapis cezası verdi. C.K. isimli sanık ise yardım ve yataklık suçundan ceza aldı.





31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi esnasında sandık görevlileri ile bir grup arasında tartışma çıkmış, silahların kullanıldığı tartışmada 2 kişi öldürülmüş, 1 kişi yaralanmıştı.



