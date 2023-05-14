Sandıkta usulsüzlük girişimi: Kurul Başkanı gözaltına alındı!

Türkiye kritik 14 Mayıs seçimleri için sandık başında... Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından İstanbul'da tespit edilen bir usulsüzlüğü paylaştı.
Kurul başkanlığı iptal edildi, gözaltına alındı
Bir sandık kurulu başkanının, seçmene verdiği pusulayla kendisinin oy kullanmaya çalışması üzerine kurul başkanlığının iptal edildiğini açıklayan Kaftancıoğlu, "İlçe seçim kurulu ve emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Gözaltında… Şimdi o düşünsün" ifadelerini kullandı.