Samanyolu Haber /Gündem / Sanem Altan babasının savunmasını anlattı: Tiyatro seyrettiğini biliyor, gülüyor /09 Ekim 2019 08:59

Sanem Altan babasının savunmasını anlattı: Tiyatro seyrettiğini biliyor, gülüyor

Ahmet Altan’ın yargılandığı davada, babasının savunmasını duruşma salonunda izleyen Sanem Altan, RS FM’de düşüncelerini paylaştı. Altan, “Babam savunma yaparken işte şimdi bu yanlıştan dönecekler diyorum ama yine olmuyor…” dedi.

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Sputnik'te yer alan habere göre Sanem Altan, “evlat gözüyle” duruşma salonunda yaşananları şöyle aktardı:

“1111 gün olmuş, 37 ay olmuş. Çok korkunç geliyor. Babam her savunma yaptığında ben şunu düşünüyorum ‘İşte şimdi anlayacaklar’ çünkü o kadar boş iddianamelerle insanlar suçlanıyorlar ki. Hukuk bilmenize gerek yok. Avukat olmanıza gerek yok kolayca savunma yapabilirsiniz.  her seferinde , savunmaları dinlerken "İşte şimdi mahkeme heyeti de bu yanlıştan dönecek"  diyorsunuz. Ama olmuyor. Babam yine harika bir savunma yaptı bugün. Defalarca sözünü kestiler. Heyeti hukuka davet etti. Korkunç bir şey yaşananlar. Düşmanlık hukuku yaşanıyor. Babam da bir tiyatro seyrettiğini biliyor, gülüyordu, bir tiyatro oynandığını biliyor. Keşke o gülümsemenin derinliğini anlayabilseler… Düşünce yargılanmaktan vazgeçilmedi. Örgüt üyesi olmamakla beraber düşünceleriyle destek olmaktan yargılanıyor babam…”
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