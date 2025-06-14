Şangay İşbirliği Örgütü’nden İran’a destek açıklaması geldi

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



ŞİÖ Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, İran'ın nükleer programı etrafındaki duruma barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulandı.



ŞİÖ Sekreterliği yayınladığı bildiride, Şanghay İşbirliği Örgütü ülkelerinin Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından endişe duyduklarını ve İsrail'in İran topraklarına yönelik askeri saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.



ŞİÖ Sekreterliği'nin resmi Telegram kanalında yapılan açıklamada, "Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) üye ülkeleri, Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından ciddi endişe duyuyor ve İsrail'in 13 Haziran 2025'te İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik askeri saldırılarını şiddetle kınıyor" denildi.



"Sivil hedeflere, nükleer enerji altyapısı da dahil olmak üzere, sivillerin ölümüne yol açan bu tür saldırgan eylemlerin, uluslararası hukukun ilke ve normlarının ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın büyük bir ihlali olduğu ve İran'ın egemenliğine tecavüz olduğu" belirtiliyor.



ŞİÖ, "Bölgesel ve uluslararası güvenliğe zarar veriyorlar, küresel barış ve istikrar için ciddi sonuçlar doğuruyorlar" diye ekledi.



İsrail cumartesi gecesi İran'a hava saldırısı düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve ülkenin askeri operasyon kararlarının alındığı ve koordine edildiği Hatam el-Anbiya Karargahı'nın komutanı Gülam Ali Reşid başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim öldürüldü. Nükleer tesisin de hedef alındığı saldırılarda 9 nükleer bilimci de hayatını kaybetti. ABD, ilk etapta 'dahil değiliz' açıklaması yaptı ancak ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde işlerin daha da kötüye gideceği mesajını verdi.



İran, saldırılara en sert şekilde yanıt vereceğini duyurduktan sonra İsrail'e karşı misilleme saldırıya geçti. İsrail'in savunma sistemi 'Demir Kubbe' delindi, Tel Aviv füzelerle vuruldu. İki ülkenin karşılıklı saldırıları dünden bu yana sürüyor. Dün akşamdan bu yana İsrail'de ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 172'ye yükseldi. İran'da ise toplam 78 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.