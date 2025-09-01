Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi Çin’in ev sahipliğinde başladı

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün bu yılki zirvesi, 70’ten fazla ülkenin temsilcilerini Pekin’de bir araya getirdi. Zirve’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beraberinde getirdiği kalabalık bir heyetle bulunuyor.





Tianjin’deki zirvede, en etkili iş birliği modelinin aranması hedefleniyor. Güvenlik alanındaki bağlantılarının güçlendirilmesi yanında, çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi, dijital ekonomi, bilimsel ve teknolojik inovasyonlar gibi konular da ele alınacak. Ayrıca, ŞİÖ Kalkınma Bankası’nın kurulması ve diğer finansal destek araçları gibi konular da gündemde yer alıyor.





Tianjin’de Tarihi Buluşma





31 Ağustos 2025’de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi, Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Tianjin kentinde başladı. Bu sefer zirve, ŞİÖ’nün 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı etkinlik olma özelliğini taşıyor.





ŞİÖ Zirvesi, bölgesel iş birliği, güvenlik ve ekonomik entegrasyon konularında kritik kararların alınacağı bir platform olarak öne çıkıyor. Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen zirve, Asya-Pasifik bölgesindeki liderlerin bir araya gelerek, ortak sorunlara çözüm araması açısından büyük önem taşıyor.





Yabancı medya, ŞİÖ Zirvesi’ni bölgesel iş birliği ve küresel dengelerin yeniden şekillenmesiaçısından önemli bir platform olarak değerlendiriyor. Şi Cinping’in, "Dünya bir kavşak noktasında" ifadesi, Çin’in küresel liderlik rolünü vurguluyor.





Çin ve Hindistan Liderleri Arasındaki Görüşme





Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Tianjin’deki Çin liderinin resmi ikametgahında bir araya geldi. Bu görüşme, son yedi yıldır Çin’e ilk kez gelen Modi için büyük önem taşıyor.





Hindistan ve Çin, 2020 yılında yaşanan sınır çatışmalarının ardından, sınır anlaşmazlıklarının çözümü konusunda müzakerelere devam ediyor.





Şi Cinping ve Modi, sınır sorunlarının çözümü ve ekonomik iş birliği konularını ele aldı. ABD’nin her iki ülkeye uyguladığı baskılar, özellikle Rusya’dan petrol ithalatına yönelik %25’lik gümrük vergileri, Hindistan ve Çin’in birbirine yakınlaşmasına neden oluyor.





Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.





Putin ve Şi Cinping Arasındaki Görüşme





Putin ve Şi Cinping, karşılama töreninde tokalaşarak, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın altını çizdi. ŞİÖ Zirvesi, Rusya ve Çin’in bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğini pekiştirme fırsatı sunuyor. Putin’in Çin ziyareti, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin derinleştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. ŞİÖ Zirvesi, Avrasya’daki güvenlik ve iş birliği konularında kritik kararların alınacağı bir platform olarak öne çıkıyor.