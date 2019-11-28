Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’ın şahsi Twitter hesabından paylaştığı bir mahkeme kararı, yargının geldiği noktayı göstermesi açısından çarpıcı.





Karara göre hâkim, sanıkların birbirlerine "manidar baktıklarını" belirterek davayı düşürmüş!









Kemal Özkiraz’ın “Hukukçular koşun… Davalılar… Davacılar koşun… Arabulucular koşun… Bakın ne hakimlerimiz var! Sanıklar, ‘ben davadan vazgeçeceğim de gıcıklık olsun diye vazgeçmiyorum, keşke benim yerime biri vazgecse de şu dava bitse’ der gibi manidar manidar baktığı için dava düşmüştür.” notuyla paylaştığı karar şöyle:







