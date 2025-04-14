Sanıkların arasında 3 de çocuk var: Narin cinayetinde ikinci dava başlıyor

Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetinin yankıları sürüyor.





Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten tam 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu, 3'ü çocuk, 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısına çıkıyor.





21 Ağustos 2024 günü Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulunmuştu.





Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada; amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.





Cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





2 AYRI İDDİANAME

Halktv'de yer alan habere göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.





Suça sürüklenen ve tutuksuz yargılanan M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan ikinci iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.





3'ü çocuk, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 ayda 5’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanması, bugün başlıyor.





SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak olan 3'ü çocuk 15 şüpheliden olan 6 tutuklu adliyeye sevk edildi.