Saniye farkı ile kurtuldu!

İstanbul'da Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde tadilat yapıldığı öğrenilen 5 katlı metruk binada bugün saat 10:00 sıralarında çökme meydana geldi.





Ölen ya da yaralanan olmazken çökme sırasında binanın altında kalmaktan son anda kurtulan otomobil ve yan sokakta yaşanan hareketlilik farklı açılardan kameralara yansıdı.







Görüntülerde otomobil çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Otomobilin üstü toz bulutu ile kaplanıyor.





Sürücü toz bulutunun ortasında geri manevra yapıyor. Öte yandan yan sokakta yürüyen bir kişi çökme sırasında korku ve panik yaşıyor.