Sanki 20 yıldır kendisi ülkeyi yönetmiyor! Deprem faciasının sorumlusunu buldu

Erdoğan partisinin grup toplantısında depreme dair açıklamalarda bulunurken yine pes dedirten bir çıkışta bulundu. Erdoğan deprem sonrası ortaya çıkan acı tablonun sorumlusu olarak muhalefet partilerini hedef gösterdi.





Kahramanmaraş’ta medyana gelen deprem sonrası 20 yıldan fazladır ülke yönetiminde olan AKP’nin yardım çalışmalarında sınıfta kaldığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada daha önce yaptığı açıklamada “"Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günden gelemedik. Bunun için sizden ilk günler için helallik istiyorum.” İfadelerini kullanmıştı.





ERDOĞAN DEPREMİN SORUMLUSUNU BULDU!

Erdoğan bugünkü AKP Grup toplantısında bu büyük vebali muhalefetin üzerine yüklemeye kalkıştı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Başında önümüzü açsaydılar, şimdi oralar bitmiş olacaktı. Ne bu ana muhalefet, ne bu yavru muhalefetler... Bunlar kentsel dönüşümden anlamaz” diye konuştu.