"Sanki Ferrarici" rektör istifa etti

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

Siirt Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Erman'ın 29 Temmuzda sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rektörlük görevinden istifa ettiği duyuruldu.

İSRAFI "SANKİ FERRARİ" DİYEREK SAVUNMUŞTU

Murat Erman'dan boşalan Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'ne önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman, ultra-lüks makam arabası eleştirilerine, “Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu.” diyerek cevap vermişti.

Başarı sıralamasında 108 devlet üniversitesi arasında 90'ıncı sırada yer alan Siirt Üniversitesi'nde rektör Murat Erma için 2019 yılı kasım ayında “süper lüks araç” ihalesine çıkılmıştı. 232 km hız yapması istenen araç milimetresine kadar tanımlandı.

Müstakbel araç için sayılan özellikler arasında “Yabancı menşeli, siyah renkli, 4×4 dizel motor, 2000 cc, en az 190 beygir güç, start stop, ısıtmalı koltuklu, uydu telefonlu, saatte 232 kilometre hız yapabilecek nitelikte ve 0’dan 100 kilometre hıza 8.2 saniyede çıkabilen” kriterleri yer aldı.

Prof. Dr. Murat Erman'ın rektörlük konutunda sürdürdüğü iddia edilen lüks hayatı ile de eleştiriliyordu.





Rektör Erman’ın 17 adet klima, 6 adet buzdolabı, 4 adet çamaşır makinesi, 2 adet bulaşık makinesi ve 4 adet ekmek kızartma makinesinin bulunduğu iddia edilen konutun, 4 yıl önce yaklaşık 1,5 milyon liraya döşendiği öne sürüldü.





JAKUZİYİ BEĞENMEDİ, YENİSİNİ ALDIRDI





İddialara göre, konutun kapıları yeniden değiştirilirken, yeni alınan jakuzinin de beğenilmemesi sebebiyle yerine yaklaşık 15 bin lira tutarında yeni bir jakuzi alındığı, her ay 3 ile 4 bin lira arasında elektrik faturası ödenen konutun 2 defa yıkandığı ve yıkama bedeli olarak temizlik firmasına 10 bin lira ödendiği iddia edildi.





Erman, elektrik faturasının aylık 1.000 lira, konut temizleme bedelinin de 56 bin lira civarında olduğunu belirtmişti.

