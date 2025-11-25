Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa Adliyesi Adli Emanet'inde patlama: Yaralılar var /25 Kasım 2025 16:14

Şanlıurfa Adliyesi Adli Emanet'inde patlama: Yaralılar var

Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda patlama meydana geldi. Patlamada bir zabıt katibinin yaralandığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki adliyede bulunan adli emanet deposunda patlama meydana geldi. Olayda bir personel yaralandı.

Paşabağı Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Adliyesi’nin bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından yangın çıktı. Durumu fark eden personel, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, adliye binası önlem amacıyla tahliye edildi.

Patlamada yaralanan bir adliye çalışanı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

sanliurfa-adliyesinde-patlama-1-yarali-1032904-306498.jpg

Polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Binanın da boşaltıldığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli emanet bölümündeki patlamada bir zabıt katibinin yaralandığını açıkladı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
