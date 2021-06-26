Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı /26 Haziran 2021 20:47

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

İki aile arasındaki husumet dehşete dönüştü. Husumetli olduğu ailenin yanına gelen şahıslar önce 7 kişiye ateş açtı. Ardından da vurdukları şahısların üzerine otomobillerini sürdüler.

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da boşanan çiftin aileleri arasında yaşanan husumet kavgaya dönüştü. Otomobille husumetli olduğu ailenin yaşadığı apartmanın önüne gelen şahıslar 7 kişiye, av tüfeği ve tabanca ile ateş açtı. Şahısların vurdukları vatandaşların üzerinden defalarca otomobille geçmeye çalıştığı görüldü. Karşıyaka Mahallesi’nde yaşanan skandal olaydaki dehşet görüntüler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yol kenarında duran bir otomobilin sürücüsü aracını yaralıların önüne park ederek saldırganların 4. kez üzerlerinden geçmesine engel oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan bir çocuk ile Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., Semra D. ve Abdullah Ç., ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.


 

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Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

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