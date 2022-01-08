Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa sınırında patlama! 1 teğmen 2 er şehit oldu /08 Ocak 2022 20:31

Şanlıurfa sınırında patlama! 1 teğmen 2 er şehit oldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Gelen ilk bilgilere göre araçta bulunan askerlerden Er Ertuğrul Ulupınar, Er Enes Koç ve Teğmen Murat Alyurt şehit oldu.

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Patlamada şehit ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, P.Tğm. Murat ALYAKUT, P.Söz. Er Ertuğrul ULUPINAR ve P.Onb. Enes KOÇ şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
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