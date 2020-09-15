Şanlıurfa TEM Şube işkence ile yine gündemde

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi bir kez daha işkenceyle gündemde. Viranşehir’de 4 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra TEM Şube’ye götürülen Mehmet Sait Yardımcı (60), Hamdullah Esen (55) ve Tayip Temel (52), geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla yoğun işkenceye maruz kaldıklarını açıkladı. Gözaltı süreleri iki kez uzatılan üç kişi dün çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.





CEYLANPINAR VE HALFETİ OLAYLARI

Söz konusu TEM Şubesi, daha önceki yıllarda da benzer birçok işkence olayı ile gündeme gelmişti. Bunlardan birisi, Ceylanpınar’da 22 Temmuz 2015 tarihinde 2 polisin şüpheli bir şekilde öldürülmesinden sonra gözaltına alınan 4 kişinin karşı karşıya kaldığı işkenceydi. Bir süre tutuklu kalan 4 genç hakkında yargılama sonucu beraat kararı verilirken, işkence yapan polisler hakkında şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı.





Yine, Halfeti’nin Dergili (Derto) Mahallesi’nde 18 Mayıs 2019 tarihinde çıkan çatışma sonrası olayla bağlantıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 55 kişi de yoğun işkenceye maruz kalmıştı. Yaylak Jandarma Karakolu bahçesinde elleri arkadan bağlanarak, yüz üstü yatırılmış şekilde fotoğrafları basına yansıyan 55 kişi, TEM Şube’de tutuldukları süre boyunca elektrik, darp ve cinsel organlarını sıkma gibi işkencelere maruz kaldıklarını ifade etmişti.





Kamuoyundaki tepkiler ve Urfa Barosunun girişimleri sonucu bazı polisler hakkında soruşturma başlatılırken, haklarında soruşturma başlatılan 37 kişi hakkında “takipsizlik” kararı verilmişti. 13 kişinin tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında ise 4 kişi tahliye olmuştu.





SÜRÜCÜ: URFA’DA İŞKENCE SİSTEMATİK HAL ALDI

Konuya ilişkin Mezopotamya Ajansına değerlendirmelerde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü, işkence olaylarıyla gündemden düşmeyen TEM Şube’deki durumun “sistematik” bir hal aldığına dikkati çekti. İşkencenin yanı sıra gözaltındakilere zorla kimi ifadelerin imzalatılmaya çalışıldığını kaydeden Sürücü, “Viranşehir’de gözaltına alınan 3 kişiye işkence yapıldı. Bu işkence vakaları ilk değil” dedi. Önceki yıllarda gündeme gelen işkence olaylarını anımsatan Sürücü, “Kadınlar tecavüz ile karşı karşıya kaldı. Sonuç ne oldu; Adaletsizlik, hukuksuzluk, ahlaksızlık ve vicdansızlık oldu” ifadelerini kullandı.





SIRTLARINI SOYLU’YA DAYIYORLAR

İşkencenin insanlık suçu olduğunu vurgulayan Sürücü, “Ama işkence Urfa’da hala devam ediyor. Zincirleme bir işkence sistemi var. Ama kimse Urfa’da yaşanan bu işkenceyi görmek istemiyor. Bir inceleme yapılmıyor. İşkence ile insanlara suç yaratmaya çalışıyorlar. İşkenceciler korunuyor. İşkenceciler hakkında açılan soruşturmalar ise takipsizlik ile sonuçlanıyor. İşkenceciler sırtını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dayıyor. İşkence görmezden geliniyor. Birilerini talimatı ile insanlara işkence yapılıyor” şeklinde konuştu.