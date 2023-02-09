Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa ve Kilis’te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı /09 Şubat 2023 14:29

Şanlıurfa ve Kilis’te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kilis ve Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildiğini bildirdi.

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AFAD’dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis ve Şanlıurfa’daki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre açıklamada, “Ekiplerimiz, Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa’daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir. Ekiplerimiz, Kilis’te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis’teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir” bilgisi paylaşıldı. 
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