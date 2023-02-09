Şanlıurfa ve Kilis’te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

AFAD’dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis ve Şanlıurfa’daki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.







Sözcü'de yer alan habere göre açıklamada, “Ekiplerimiz, Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa’daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir. Ekiplerimiz, Kilis’te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis’teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir” bilgisi paylaşıldı.