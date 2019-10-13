Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

Suriye'ye yönelik askeri harekat sonrası havan mermilerinin isabet ettiği Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi.





Mardin Valililiği'nden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin ilçesindeki tüm okullarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.



