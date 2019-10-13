Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi /13 Ekim 2019 09:16

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinin tamamı, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu.

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Suriye'ye yönelik askeri harekat sonrası havan mermilerinin isabet ettiği Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi.

Mardin Valililiği'nden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin ilçesindeki tüm okullarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye sınırına yakın bölgelerde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini duyuruldu.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 2 gün ara verilmişti.
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