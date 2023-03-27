Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa yeniden sele teslim /27 Mart 2023 11:14

Şanlıurfa yeniden sele teslim

Geçtiğimiz hafta 16 kişinin sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiği Şanlıurfa, bir kez daha yoğun yağış nedeniyle sele teslim oldu. Kent merkezi ve kırsalda çok sayıda mahalle sular altında kaldı. Ev, işyeri ve araçların hasar gördüğü selde can kaybı yaşanmadı.

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Akşam saatlerinde başlayan ve hızı giderek artan yağmur nedeniyle, Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tülmen Mahallesi sel sularına teslim oldu.

Yarımtepe, Akpınar, Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı. Akabe, TOKİ konutları, Evren Sanayi Sitesi, Eyyübiye, Muradiye, Süleymaniye mahalleleri başta olmak üzere kent merkezinde birçok yerde sel etkili oldu.


TRAFİĞE KAPATILAN DALGEÇLERDE ÖLEN OLMADI


Sel nedeniyle önceki felakette olduğu gibi çok sayıda araç mahsur kaldı. Kent merkezindeki alt geçitler sel sularıyla doldu. Ancak, buralara önceki felaketten ders alınarak trafik akışı verilmemesi olası faciaları önledi.


Gök gürültülü sağanak yağış olarak gece boyu devam eden yağmur nedeniyle vatandaşlar güç durumda kaldı. Araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.


VALİLİK UYARDI



Şanlıurfa Valiliği, akşam saatlerinde aniden bastıran yağış konusunda vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından, “Şiddetli sağanak yağış ilimizde etkisini tekrar göstermekte olup, ekiplerimizin tamamı sahadadır. Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir” uyarısında bulunuldu.

İÇME SUYU UYARISI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), şebeke suyunun bulanıklık değerinde artış yaşandığı Karaköprü ilçesindeki bazı mahallelerde şebeke suyunun içilmemesi uyarısında bulundu.

ŞUSKİ’den yapılan yazılı açıklamada, Karaköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın kısa sürede cadde ve sokaklarda göllenmelere neden olduğu hatırlatıldı.

Şebeke suyunun bulanıklık değerinde artış yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Karaköprü ilçesi Atakent, Batıkent, Doğukent, Güllübağ, Narlıkuyu, Çamlıyayla ve Akbayır mahallelerimizi besleyen su şebekemizin bulanıklık değerinde artış tespit edilmesi nedeniyle bu mahallelerimizdeki şebekeden gelen suyun sadece kullanım suyu olarak kullanılması önem arz etmektedir.”
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