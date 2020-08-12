Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa'da bu kez de test skandalı /12 Ağustos 2020 15:35

Şanlıurfa'da bu kez de test skandalı

Şanlıurfa’da yurttaşlara yapılan COVID-19 testlerinin sonuçları 4 ile 6 gün arasında açıklanırken, AKP'li belediye başkanı, il başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanlarının testleri ise 10 saatte sonuçlandı. Sosyal medyadan test sonucunu paylaşan bir yurttaş, 4 gün sonra açıklanan test sonucunun pozitif çıktığını, ama bu arada çalışmaya devam ettiğini, toplu ulaşım araçlarını kullandığını belirtti.

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Şanlıurfa’da yurttaşlara yapılan COVID-19 testlerinin sonuçları 4 ile 6 gün arasında açıklanırken, AKP'li belediye başkanı, il başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanlarının testleri ise 10 saatte sonuçlandı. Sosyal medyadan test sonucunu paylaşan bir yurttaş, 4 gün sonra açıklanan test sonucunun pozitif çıktığını, ama bu arada çalışmaya devam ettiğini, toplu ulaşım araçlarını kullandığını belirtti.

Sözcü'de yer alan habere göre; sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan yüzlerce yurttaş, kendilerine yapılan testlerin açıklanmamasına isyan etti. Test yaptırdıktan sonra günlük aktivitelerini sürdüren, toplu taşıma araçlarına binen, işe giden yurtttaşlar hastalığı onlarca kişiye bulaştırdıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Test sonuçlarını paylaşan Welat Akuş, “07.08.2020 tarihinde yapmış olduğum COVID-19 test sonucu bugün (11.08.2020) çıktı. 4 gündür sonucu beklerken çalışmaya devam ettim. Ve şu an insanlarla dolu şehir otobüsüyle eve gidiyorum. İşte sözünü ettikleri corona virüsüne karşı önlem, tedbir, mücadele budur” diye yazdı.

TEST SONUÇLARINI AÇIKLAYIN BASKISI

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, ildeki sağlık sistemine isyan eden vatandaşlar, test sonuçlarının erken açıklanmasını istedi.



Bahri Yetkin “6 gündür test yapan yakınlarım var. Urfa sağlık sisteminden çıkarılmış sanırım. Tamam vatandaş dikkat etmiyor doğru, ama sağlık sisteminin hiç mi suçu yok” diye sorarken, Özlem Beyazkuş ise “5 günden uzun süredir test yaptım ve bu gün aradığımda testlerin karıştığını, yenisini yapacaklarını söylediler. Şimdi pozitif hastaysam kaç kişiye bulaştırmamı istiyorlar anlamadım” diye yazdı.



“KENDİMİZİ ALLAHA EMANET EDİYORUZ”
Günlerdir test sonucunu bekleyen ve umudunu kesen Tahir Kalkan isimli yurttaş ise tepkilerini şöyle dile getirdi: “Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Bu saatten sonra test sonucu çıksa da, çıkmasa da vereceğiniz hiçbir tedaviyi kabul etmiyorum. Evden çıkmıyorum, kimseyi de eve almıyorum. Kendimizi Allah'a emanet ediyoruz. Sizlerden hiçbir talebimiz yok. Hakkımızı helal etmiyoruz”

AKP'LİLERE VIP TEST HİZMETİ
Yurttaşlar  bu sıkıntıları yaşarken, AKP'li yöneticilerin VIP test hizmeti aldıkları ortaya çıktı. AKP'li Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AKP İl Başkanı Bahattin Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ve Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Uğur Korkmaz'ın test numuneleri pandemi hastanesi yerine, öğlen 12.10 ile 12.27 saatleri arasında Şanlıurfa Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde alındı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi laboratuvarında aynı gün saat 22.00'de sonuçlandı.
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