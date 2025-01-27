Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa'da dehşet: Anne ve kızları ölü bulundu /27 Ocak 2025 17:33

Şanlıurfa'da dehşet: Anne ve kızları ölü bulundu

Şanlıurfa'da anne ve kızları evlerinde ölü bulundu. Anne ve büyük kızı silahla vuruldu, küçük kızının ise serumla zehirlendiği düşünülüyor.

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Şanlıurfa'da bir süre önce eşinden boşanan Serap Yamaca (35) ile büyük kızı İsmet Ada’nın (14) evde silahla vurulmuş cansız bedenleri, küçük kızı Nida Yamaca (8) ise kolunda serum takılı hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da kurtarılamadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi.

ALTINLARINI EMANET OLARAK KOMŞUSUNA BIRAKTI

Bir süre önce boşandığı öğrenilen Serap Yamaca, evde bulunan altınlarını emanet olarak komşusuna bıraktıktan sonra geri döndü.

ANNE VE KIZI VURULMUŞ, BİR KIZINA SERUM TAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Bir süre sonra anne ve 2 kızının bulunduğu daireden silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Serap Yamaca ile büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı yerde kanlar içinde yatarken, küçük kız Nida Yamaca’yı ise kolunda serum takılı hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serap ve İsmet Ada Yamaca’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bir hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan Serap Yamaca ile kızları Nida ve İsmet Ada’nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Nida Yamaca’nın serumuna ilaç katılarak zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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