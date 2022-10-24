Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa'da korkunç olay /24 Ekim 2022 21:59

Şanlıurfa'da korkunç olay

Şanlıurfa'da bir öğrenci servis aracı sokak ortasında yaşanan çatışmada mermilerin hedefi oldu.

SHABER3.COM

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada iki öğrenci hayatını kaybetti.

Çatışmanın ortasında kalan servis aracında olduğu belirtilen öğrencilerden ikisinin ise durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı.

Valiliğin resmi sitesinde yer alan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

24.10.2022 günü saat 16.00 sıralarında Viranşehir İlçesi Ceylanpınar Yolu üzeri meydana gelen Silahla Kasten Adam Öldürme-Kasten Yaralama olayında;  Germen Mahallesinden husumetli iki aile arasında, çocukların tartışması sonucu başlayan kavgaya ailelerinde dahil olması neticesinde,  olay esnasından yaralanan S. Y ve Ö.F.Ç adlı vatandaşlarımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştirler.
 
Olayda 14 vatandaşımızda yaralanmış olup yaralıların tedavisi devam etmektedir.
 
Olayla ilgili faillerden tamamı yakalanmış olup, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet ateşli silah ele geçirilmiştir.
Güvenlik güçlerimizce olay yerinde tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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