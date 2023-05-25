Samanyolu Haber /Politika / Şanlıurfa'daki seçim sahtekarlığı hakkında dehşet veren iddialar /25 Mayıs 2023 08:21

Şanlıurfa'daki seçim sahtekarlığı hakkında dehşet veren iddialar

Fikri Sağlar "Şehir bu iddiayla çalkalanıyor" diyerek yazdı: Binlerce oy karşılığında cezaevinde yatan bazı kişiler serbest bırakılmış BirGün yazarı Sağlar, Şanlıurfa'da yaşanan seçim usulsüzlüğüne dair iddiaları aktardı: "Binlerce oy karşılığında cezaevinde yatan bazı kişiler serbest bırakılmış."

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BirGün gazetesi yazarı Fikri Sağlar, Şanlıurfa'da toplu oy kullanan aşiretler, tarikatlar ve cemaatler olduğunu belirterek, "Bunların içinden biri, 'binlerce oyu AKP’ye vermeleri' karşılığında cezaevinde yatan bazı kişilerin serbest bırakılmasını istemiş. Bu istek yerine getirilmiş. Oylar AKP’ye verilmiş. Şehir bu iddiayla çalkalanıyor! AKP’nin ahlak dışı bir yöntemle HÜDAPAR’lıları bıraktıkları biliniyor. Dolayısıyla, açık sır olan bu iddianın gerçeklik payı da yadsınamaz…" diye yazdı.

Sağlar, "Bazı köylerde ise Millet İttifakına oy vereceklerini bildikleri kişi ve toplulukların  oy kullanmaları engellenmiş… Bazı yerlerde de “Güvenlik güçlerinin” baskısı altında AKP’ye oy verme zorlu hale getirilmiş…" ifadelerini kullandı.

"28 Mayıs’ta Çocuklarımızın geleceğini oylayacağız" diyen Sağlar, yazısını şöyle sürdürdü:

"Yeter artık! Bitsin bu karanlık. Bu çarpıklık… Kadın ve gençler gelecek sizin elinizde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vererek yaşantımızı çalan hırsızlardan hesap soralım... 28 Mayıs’ta bu işi bitirelim. Sandık da gülleri açtıralım. Güneşi doğuralım…"
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