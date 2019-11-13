Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama /13 Kasım 2019 23:49

Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında art arda iki patlama meydana geldi.

SHABER3.COM

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında art arda iki patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİ ERİN: 14 PERSONEL YARALANDI

sol.org.tr'de yer alan habere göre Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaptığı basın açıklamasında "13.11.2019 günü saat 22.30 sularında ilimiz askeri yerleşkesi içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır" dedi. Vali Erin "Yaralı personelimiz ilimizde bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yaptı.

Vali Erin ilk açıklamasında 5 personelin yaralandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söylemişti. Yaralı askerlerin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Milli Savunma Bakanlığı da patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Şanlıurfa’da bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" denildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama Sonraki Haber >>

Engelli gence arkadaşları eziyet edip kameraya çekti

Engelli gence arkadaşları eziyet edip kameraya çekti

'Ahmet Altan herkesi korkutuyor'

'Ahmet Altan herkesi korkutuyor'

Trenin çarpışma anı

Trenin çarpışma anı

Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu

Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu

Gazze'den atılan roket İsrail'de otoyola düştü

Gazze'den atılan roket İsrail'de otoyola düştü

2 tonluk anteni helikopter ile yerleştirmek nefesleri kesti

2 tonluk anteni helikopter ile yerleştirmek nefesleri kesti

Mehmet Eymür: Hiram Abas'ı Perinçek öldürttü!

Mehmet Eymür: Hiram Abas'ı Perinçek öldürttü!

Kurbet Yolculuğu, Güzelgah emniyeti ve muavenet

Kurbet Yolculuğu, Güzelgah emniyeti ve muavenet

Dubai'de sokakları su bastı

Dubai'de sokakları su bastı

Eren Erdem cezaevi aracına Harbiyelilerin yazdığı yazıları anlattı

Eren Erdem cezaevi aracına Harbiyelilerin yazdığı yazıları anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:04:43