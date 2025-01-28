Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa'dan sonra Konya! Anne, baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu /28 Ocak 2025 00:58

Şanlıurfa'dan sonra Konya! Anne, baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu

Konya Selçuklu'da dört kişilik aile evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Evin büyük oğlunun katliamı gerçekleştirdikten sonra yaşamına son verdiği ileri sürüldü.

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Şanlıurfa'dan sonra Konya'da da bir aile katliamı yaşandı...

Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok'ta bir daireden silah sesleri duyulması üzerine komşular polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri evde anne, baba ve 2 çocuğu olduğu değerlendirilen 4 kişiyi ölü halde buldu.

Evin 28 yaşındaki erkek çocuğunun anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'DA ANNE VE KIZLARI ÖLÜ BULUNDU

Şanlıurfa'da bir süre önce eşinden boşanan Serap Yamaca (35) ile büyük kızı İsmet Ada’nın (14) evde silahla vurulmuş cansız bedenleri, küçük kızı Nida Yamaca (8) ise kolunda serum takılı hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da kurtarılamadı.

Bir hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan Serap Yamaca ile kızları Nida ve İsmet Ada’nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Nida Yamaca’nın serumuna ilaç katılarak zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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