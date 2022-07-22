Şansölye Scholz, konut yardımı reformunu duyurdu

Almanya hükümeti gaz ithalatçısı Uniper'in milyarlarca dolarlık kurtarma operasyonuna paralel olarak vatandaşların yükünü hafifletmek istiyor. Scholz, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Uniper'in en geç ekim ayından itibaren gaz alımları için ek maliyetlerini üstlenmesine izin verileceğinden, yükün de hafifleyeceğini söyledi. Buna, ısıtma maliyetlerini entegre edecek bir konut yardımı reformu da dahil olduğunu belirtti.





Scholz sözlerine şöyle devam etti: "Büyük konut yardımı reformu, uygun haneler grubunu gelecek yılın başında genişletmeyi ve düz oranlı bir ısıtma ücretini, tabiri caizse, kalıcı olarak entegre etmeyi amaçlıyor. Daha fazla vatandaş, işçi ve emekli de bundan yararlanabilmelidir. Ayrıca öğrenciler için ısınma ödeneği olmalıdır."





Scholz, koalisyonun, koalisyon anlaşmasında kararlaştırılan temel gelir reformunu önümüzdeki yıl kesinlikle 1 Ocak'ta yürürlüğe koyma taahhüdünde bulunduğunu vurguladı. Scholz, desteğin toplam hacmi 30 milyar Euro olan önceki iki yardım paketiyle bitmeyeceğini de ifade etti.