Samanyolu Haber /Dünya / Şansölye Scholz, konut yardımı reformunu duyurdu /22 Temmuz 2022 20:20

Şansölye Scholz, konut yardımı reformunu duyurdu

Almanya Şansölye Olaf Scholz, 2023'ün başında Almanya'da büyük bir konut yardımı reformu yapacaklarının işaretini verdi.

Şansölye Scholz, konut yardımı reformunu duyurdu

Almanya hükümeti gaz ithalatçısı Uniper'in milyarlarca dolarlık kurtarma operasyonuna paralel olarak vatandaşların yükünü hafifletmek istiyor. Scholz, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Uniper'in en geç ekim ayından itibaren gaz alımları için ek maliyetlerini üstlenmesine izin verileceğinden, yükün de hafifleyeceğini söyledi. Buna, ısıtma maliyetlerini entegre edecek bir konut yardımı reformu da dahil olduğunu belirtti.

Scholz sözlerine şöyle devam etti: "Büyük konut yardımı reformu, uygun haneler grubunu gelecek yılın başında genişletmeyi ve düz oranlı bir ısıtma ücretini, tabiri caizse, kalıcı olarak entegre etmeyi amaçlıyor. Daha fazla vatandaş, işçi ve emekli de bundan yararlanabilmelidir. Ayrıca öğrenciler için ısınma ödeneği olmalıdır."

Scholz, koalisyonun, koalisyon anlaşmasında kararlaştırılan temel gelir reformunu önümüzdeki yıl kesinlikle 1 Ocak'ta yürürlüğe koyma taahhüdünde bulunduğunu vurguladı. Scholz, desteğin toplam hacmi 30 milyar Euro olan önceki iki yardım paketiyle bitmeyeceğini de ifade etti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şansölye Scholz, konut yardımı reformunu duyurdu Sonraki Haber >>

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:57:45