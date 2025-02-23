Şansölye Scholz'dan yenilgi, AfD'den 'tarihi zafer' açıklaması

Almanya’da yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketlerinden gelen ilk sonuçlara göre Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oyla birinci oldu. Faşist AfD yüzde 19,5 ile ikinci, mevcut Başbakan Olaf Scholz’u yeniden aday yapan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 16'yla üçüncü sırada yer aldı.





'YENİLGİDEN BEN DE SORUMLUYUM'

Bu oranlara göre İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oyu alan SPD'nin adayı Şansölye Scholz, yenilgiyi kabul ederek Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’i tebrik etti.





"Bu, Sosyal Demokrat Parti için acı bir seçim sonucudur, aynı zamanda bir seçim yenilgisidir” diyen Scholz “Bundan ben de sorumluydum. Bu kez seçim sonucu kötü ve dolayısıyla bu seçim sonucundan ben de sorumluyum” değerlendirmesini yaptı.





Demokratik bir ülkede yaşadıklarını ve demokrasiyi savunmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Şansöyle, "SPD, bu ülkede başka hiçbir partiye benzemeyen uzun bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle AfD gibi aşırı sağcı bir partinin bu ülkede bu tür seçim sonuçları almasının asla kabul edemeyeceğimiz bir şey olduğunu açıkça belirtmek istiyorum. Ben bunu asla kabul etmeyeceğim.” dedi.





CDU ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Seçimin tamamlanmasının ardından Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin aday gösterdiği Friedrich Merz ise zafer konuşmasında mümkün olan en kısa sürede etkili bir hükümet kurmak istediğini söyledi.





Merz, CDU genel merkezinde yaptığı konuşmada seçmenlere teşekkür ederek, "2025 Federal Meclis seçimlerini CDU ve CSU yani Birlik partileri olarak kazandık" dedi.





"Şimdi önümüzde duran görevin sorumluluğunun ve büyüklüğünün farkındayım. Bunu büyük bir saygıyla karşılıyorum ve kolay olmayacağını biliyorum" diyen Friedrich Merz şunları söyledi: "Dışarıdaki dünya bizi beklemiyor. Dış dünya bizi beklemiyor, uzun koalisyon görüşmeleri ve müzakereler de beklemiyor. Şimdi hızlı bir şekilde hareket kabiliyetimizi yeniden kazanmalıyız ki evimizde doğru olanı yapabilelim, Avrupa'da yeniden var olalım ve dünya Almanya'nın yeniden güvenilir bir şekilde yönetildiğini anlasın. Birlik (CDU/CSU) bunu savunuyor, biz bunu savunuyoruz ve ben de şahsen bunu savunuyorum."





AfD'DEN 'TARİHİ BAŞARI' AÇIKLAMASI

Sandık çıkış anketlerine göre oylarını bir önceki seçime göre neredeyse ikiye katlayan AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ise yaptığı ilk açıklamada, "Söylenmesi gereken şey, bu (seçimin) bizim için tarihi bir başarı olduğudur. Bu, şimdiye kadar elde ettiğimiz en iyi sonuç. Son federal seçimlerde kazandığımız oyun iki katına çıkarmayı başardık. Halkın iradesini gerçekleştirmek için elimizi uzatıyoruz. Ülkemiz için politika yapmak istiyoruz" dedi.





Halkın iradesini gerçekleştirmek için seçimin galibi olan Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerine ellerini uzattıklarını belirten Weidel, CDU/CSU ile koalisyon görüşmelerine açık olduklarını ifade etti.