Samanyolu Haber /Teknoloji / 'Sansür' eleştirilerinin ardından Elon Musk: Türkiye'nin talebini yayınlayacağız /13 Mayıs 2023 21:56

'Sansür' eleştirilerinin ardından Elon Musk: Türkiye'nin talebini yayınlayacağız

Twitter'ın Türkiye'deki bazı içerikleri erişime engellemesi Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ile bazı gazeteciler arasında tartışmaya yol açtı. Elon Musk, Twitter'ı 'sansür' yapmakla suçlayan bir gazeteciye "Senin beynin yerinde mi Yglesias?" diye yanıt verdi. Musk, Türk hükümetinin kendisinden ne gibi taleplerde bulunduğunu açıklayabileceğini ifade etti.

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Sosyal medya platformu Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engellendiği duyurmuştu. Erişime engellenen içeriklerin neler olduğuna dair ise bilgi verilmemişti.

Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada sosyal medya uygulamasının, Türkiye'de bazı içeriklere mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla erişiminin engellendiğini vurguladı.

Twitter'ın bu kararını eleştiren Bloomberg çalışanı Matthew Yglesias, Elon Musk'ı etiketleyerek şunları yazdı:

"Türk hükümeti seçimlerden hemen önce Twitter'dan muhaliflerini sansürlemesini istedi ve @elonmusk buna uydu."

Musk söz konusu paylaşıma yanıt vererek, "Senin beynin yerinde mi Yglesias? Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı tweetlere erişimin sınırlandırılması seçeneklerinden hangisini istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Başka bir gazeteci de 'şeffaflık' vurgusu yaptı.

Elon Musk  "Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayabiliriz, yapacağız "açıklamasını yaptı.
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