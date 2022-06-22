Sansür yasası görüşmeleri ertelendi: AKP geri adım mı atıyor?

Sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu teklifi görüşmeleri ertelendi.







CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı.





Özkoç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:





“Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir.”





Kulislerde sansür yasasından AKP içinde de rahatsızlık duyanların olduğu ve geri adım atılabileceği yorumları yapılıyordu. Son adımın ardından sansür yasasında olumlu bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu.