Samanyolu Haber /Gündem / Sansür yasasına karşı gazetecilerden eylem kararı /20 Haziran 2022 15:59

Sansür yasasına karşı gazetecilerden eylem kararı

Gazeteciler ‘sansür yasası’nı protesto edecek. Bu düzenlemenin basın tarihi için bir ‘kara leke’ olduğunu belirten gazeteci örgütleri, vatandaşları da haber alma hakkını savunmaya çağırdı.

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Gazeteciler, AKP ve MHP tarafından desteklenen ve “sansür yasası” olarak adlandırılan kanun teklifine karşı birlikte adım atmaya hazırlanıyor. Bu kanun teklifini karşı vatandaşlar da haber alma haklarını savunmaya çağırılıyor.

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti. Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda da değişmeden kabul edilmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişecek. Diken’de yer alan habere göre gazeteciler bu “sansür yasası”nı protesto edecek.

SANSÜR YASASINA KARŞI EYLEM KARARI 
Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Disk-Basın İş Sendikası, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Kesk-Haber Sen Sendikası, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Haber Kameramanları derneği 21 Haziran’da İstanbul’da, 22 Haziran’da da Ankara’da bir araya gelecek.

Sadece basın mensuplarını değil haber alma hakkını savunmak isteyen herkesi çağıran gazeteciler “Basın tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz” dedi.

 
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