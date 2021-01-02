Samanyolu Haber /Gündem / Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi /02 Ocak 2021 16:01

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi

Türkiye’de medya AKP iktidarının baskısı altında. Özgür yayıncılık için tek adres yurt dışında yayın yapabilmek. Ancak Erdoğan yönetimi buna da tahammül edemiyor.

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

İki yılda 250 bin aboneye ulaşan Bold Medya ile bağımsız gazeteciler Youtube üzerinden mesleklerini sürdürmeye çalışıyorlar.  

2019 yılından beri Türkiye’de yasaklı olan kanal, Aralık ayı ortasında kapatıldı ve artık Youtube platformunda görülemiyor. 

Kanalın yönetici editörlerinden Fatih Akalan benzer mecralarda yayın yapan isimlerle özel bir yayın gerçekleştirecek . Avrupa Saati ile 16.00 Türkiye saati ile 18.00'da başlayacak özel yayında AKP iktidarının baskısı ile Dünya'da bağımsiz mecralara yapılan saldırı konuşulacak 




Akşam 19.00'dan sonra da Twitter da sosyal medya kampanyası başlatılacak 

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Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

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