Samanyolu Haber /Gündem / Sansürün böylesi: Yandaş TGRT'de patronun eşi Whatsapp'ta gazetecileri azarladı /27 Nisan 2025 11:01

Sansürün böylesi: Yandaş TGRT'de patronun eşi Whatsapp'ta gazetecileri azarladı

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören’in eşi ve İhlas Holding Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören'in, TGRT Haber Whatsapp grubundan çocuk işçilerle ilgili haberde kullanılan KJ nedeni ile gazetecileri azarladığı görüldü. Yazışmaları gazeteci Metin Cihan sosyal medya hesabından paylaştı.

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İktidar medyasının ülkede yaşanan olumsuz olayları sansürleme çabaları ve ülkede her şeyin iyi olduğuna yönelik algı çalışmaları muhalefet ve sosyal medyada sık sık konuşulan konular arasında.

Olumsuz haberlere getirilen sansürler zaman zaman yanlışlıkla da olsa deliniyor. Bu hata zamanlarında ise sosyal medyada yapılan konuşmalar hayli ilgi çekebiliyor. Son olarak İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören’in eşi ve İhlas Holding Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören'in gazetecileri azarladığı yazışmalar sızdırıldı.

TGRT Haber TV kanalında yer alan bir 'çocuk işçi' haberinde ekranda 'Yoksulluk çocukları çalışmaya zorluyor' KJ'si yer aldı. Bu KJ üzerine Aslıhan Ören, "Ben kime anlatıyorum. Olumsuz bir şey yok. Yazılmayacak. Ercan, Salih, Muharrem"

TGRT Haber'in Genel Yayın Yönetmeni de bu sözler üzerine, "Peki Aslıhan hanım" diye yanıt verdi. Ancak Ören azarlarının devamında "Niye bunun için bir çaba var haber merkezinde" sorusunu yöneltti.

"SON UYARI! HADİ BİR KİŞİ BU YAZDIKLARIMI VERSİN BİRİSİNE"
Yazışmaları sosyal medya hesabından yayımlayan Metin Cihan, Whatsapp grubunda yer alan konuşmaları paylaştı. Dikkat çeken 'sansür konuşmaları' şu şekilde:


Ercan Seki: Bunu düzeltiyoruz hemen.
Aslıhan Ören: Başka patron mu var bilemediğim.
Ercan Seki: Daha dikkat edilecek.
Aslıhan Ören: Artık buraya yazmak zorunda bırakıyorsun beni. Olmayacak. O kadar.
Ercan Seki: Dikkat edilecek.
Aslıhan Ören: Olmayacak. Net. Yapmak isteyen hemen istifa etsin.
Ercan Seki: Anlaşıldı Aslıhan hanım.
Aslıhan Ören: Son Uyarı!!! Hadi bir kişi bu yazdıklarımı versin birisine. Bekliyorum.
Ercan Seki: Haber düşürüldü Aslıhan hanım.

"BU İŞLER BÖYLE YÜRÜYOR"
Yazışmaları sosyal medya hesabından yayımlayan Cihan not olarak şu sözleri ifade etti:

"Haber kanalından ne beklersiniz? Gerçeği duyurmasını değil mi? Örneğin, çocuk işçi sayısı artıyor, TGRT haber yapıyor. Buraya kadar normal. Ama patron(un eşi) hemen köpürüyor. habercileri azarlıyor. Kural koymuş: Olumsuz şeyler yazılmayacakmış. Bu işler böyle yürüyor."
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