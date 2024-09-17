Samanyolu Haber /Gündem / Santa Maria Kilise saldırıs planlayıcısı tutuklandı /17 Eylül 2024 19:12

Santa Maria Kilise saldırıs planlayıcısı tutuklandı

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ne saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü IŞİD üyesi Viskhan Soltamatiov MİT ve EGM'den ortak operasyonu sonucu yakalanmıştı. Soltamatiov ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimlikçe tutuklandı.

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Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü IŞİDüyesi Viskhan Soltamatiov'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürülen şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Soltamatiov'u "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutukladı.
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