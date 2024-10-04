Santa Maria saldırısı iddianamesi kabul edildi!

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Katolik Kilisesi’ne 28 Ocak 2024 günü düzenlenen silahlı saldırıda ayine katılan Tuncer Murat Cihan (52) hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianame, eksikler bulunması nedeniyle mahkeme tarafından iade edilmişti. Eksiklerin giderilmesiyle tekrar hazırlanan iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 196 sayfalık iddianamede 3 mağdur, 11 müşteki ve 43 sanık yer aldı. İddianamede, kilisede pazar ayini sırasında olaydan önce keşif yaptıkları tespit edilen IŞİD üyesi Davıd Tanduev ve Hamza kod isimli Amırjon Kholıqov isimli şahısların saldırı günü Başakşehir’den otomobilleri ile geldikleri aktarıldı. Şahısların otomobili yakın bir yere bıraktıktan sonra tanınmamak için yüzleri maskeli şekilde yanlarında yarı otomatik tabancalarla kiliseye geldikleri de iddianamede belirtildi. Bu esnada Tuncer Cihan’ın kilisenin dış kapısından içeri girerek yürüdüğü, Davıd Tanduev'in yarı otomatik tabanca ile Cihan’ın kafasına doğru yakın mesafeden ateş ettiği iddianamede kaydedildi. Tanduev ve Kholıqov’un ellerinde bulunan tabancalarla 3-4 metre kadar mesafeden hedef gözetmeksizin kilisede bulunan diğer insanların üzerine doğru ateş ettikleri de iddianamede açıklandı. Kilisede bulunan insanların korku ile yere yattıkları da aktarılan iddianamede, ayinde bulunan müşteki Murad Rahal'ın kilise içerisinde kaçmaya çalışırken merdivenlerden düşerek yaralandığı belirtildi.





'RASTGELE SAĞA SOLA ATEŞ EDİYORDU'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre iddianamede ifadesine yer verilen Santa Maria Katolik Kilisesi’nin baş pederi Anton Bulai, "Pazar ayinini gözlerim kapalı bir şekilde yönettiğim esnada yüksek bir ses duydum. Bir şeyin yere düştüğünü düşünerek gözlerimi açıp bakmadım. İkinci yüksek sesi duyunca gözlerini açıp kilisenin giriş kapısına baktım. Ellerinde tabanca bulunan 2 şahıs kapının önünde rastgele sağa sola ateş ediyordu. İkisinin de maske ve üstlerinde bastan aşağı siyah kıyafet vardı. Cemaat üyelerinden biri beni giyinme odasına kaçırdı. Bu zamana kadar herhangi bir tehdit almadım ve herhangi bir düşmanım yok" dedi.





'IŞİD TARAFINDAN ÜSTLENİLDİ'

Öte yandan iddianamede, IŞİD terör örgütüne müzahir yayınlar yapan AMAK Medya isimli sitede "Türkiye'nin İstanbul şehrinde İslam Devleti'nden 2 savaşçı tarafından Hristiyanlara ait bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi, bu saldırı İslam Devleti liderlerinin her yerdeki Yahudi ve Hristiyanları hedef alma çağrısına icabeten düzenlendi" şeklinde paylaşım yapıldığı da belirtilerek eylemin IŞİD tarafından üstlenildiğine yer verildi.





'DERS GİBİ BİR ÇALIŞMA YAPTIM'

İddianamede Davıd Tanduev'ın emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanarak ifade vermediği aktarılırken, Amırjon Kholıqov'ın ise savcılıkta yaptığı savunmasında "Ben o gün sabah namaz kıldım. Ders gibi bir çalışma yaptım. Evimin bulunduğu Başakşehir’den ayrılmadım. Olayın olduğu bölgeye asla gitmedim. Mahkemede gerekli ifademi vereceğim" dediği aktarıldı.





HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianame kapsamında saldırıyı gerçekleştiren tutuklu David Tanduev ile Amirjon Kholiqov’un 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, 11 kez ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ateşli silah ve mermi bulundurmak’ suçlarından ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7 aydan 349 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Tanduev ve Kholiqov ile bağlantılı olduğu belirlenen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın da aynı suçlardan ceza alması talep edilen iddianamede, 38 sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda 7 yıl 6 aydan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 345 yıla kadar hapsi istendi.





İddianamede, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştirmek üzere toplantı yapan grup içerisinde bulunduğu iddia edilen sanık Viskhan Soltamatov'un ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve 349 yıl 6 ay hapsi talep edildi.





Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.