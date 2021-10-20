Samanyolu Haber /Gündem / 'Şantaj kasetleri Sedat Peker'in eline geçti!' /20 Ekim 2021 10:18

'Şantaj kasetleri Sedat Peker'in eline geçti!'

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur, Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sedat Peker'in eline geçtiğini açıkladı.

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Ağırlaştırılmış müebbet ve 392 yıla kadar hapis cezası istenen Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.

Peş peşe 3 tweet atan Emre Olur şunları açıkladı: "3 sene önce eray kenanoğlu yasadışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Mayıs 2021 itibariyle Sn. Reis Sedat Peker’in halil falyalı açıklamaları geldi.

3 sene sonra ise halil falyalı’nın baskısıyla Sn. Reis Sedat Peker’i bu dosyaya katanlar halil falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker’in eline geçeceğini hesaba katamamışlar. Allah çok büyük, hikaye devam ediyor.

Sn. Reis Sedat Peker’in söylediği gibi: Doğruların gözle görülmeyen orduları, vatan fedailerinin arasında da gözle görülmeyen bağlar vardır. Velhasıl biz her yerdeyiz, biz milyonlarız…"

Sedat Peker’in yayımladığı videoda Binali Yıldırım‘ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar‘la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı Halil Falyalı, hakkında ‘darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma’ iddiaları nedeniyle çıkartılan tutuklama kararı üzerine bir süre önce Girne'de polise teslim olmuştu.


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