Şantaj, kumpas; ne ararsan var!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan ve AKP'nin idare ettiği belediyelerden "reklam-sponsorluk" ismi altında milyonlarca TL aldığı ortaya çıkan Internethaber Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık'ın iki kardeşi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir’e kumpas kurmak ve şantaj yapmakla itham ediliyor.





Gece saatlerinde düzenlenen operasyonda Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin eski başkanı Suat Deniz ile eşi Ayla Deniz ile gazeteci Mehmet Özışık gözaltına alındı.





Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in şikâyeti sonrası Savcılık talimatı ile polis tarafından Deniz çifti evlerine yapılan baskın ve arama akabinde gözaltına alındı.





MEHMET ÖZIŞIK DA ŞÜPHELİ





Deniz çifti ile birlikte hareket ettiği iddia edilen gazeteci Mehmet Özışık’ın da soruşturma kapsamında olduğu ve adres tespiti yapılmadığı için “firari şüpheli” olarak isminin yer aldığı, adres ve kimlik tespiti ile ilgili çalışmanın tamamlanmasından sonra soruşturma savcısı tarafından verilecek talimatın uygulanacağı kaydedildi.





Rektör Aldemir, sosyal medyada yayınlanan cinsel içerikli video ile kendisine şantaj yapıldığını söyledi. Aldemir bugün düzenlediği basın toplantısında akademik personel ve 2019 yılından sonra yapılan ihalelerle ilgili basın mensuplarına bir tablo dağıtarak iddiaların asılsız olduğunu söyledi.





Kendisine yönelik iddiaları dile getirenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Aldemir, kendisine itibar suikastı düzenlendiğinin altını çizdi.







Süleyman Özışık ve Mehmet Özışık'ın "ilişkimiz yok" dediği Ahmet Orak ile bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı.





Özışık, aynı zamanda Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a yönelik "cinsel saldırı" iddialarını dile getirmişti.





"AvazTürk" isimli internet sitesinde yer alan habere göre kendisine cinsel saldırı gerçekleştirildiğini iddia eden kadın, suç duyurusunda bulunmuştu.





İddia sahibi kadının avukatının aynı zamanda Didim’de kanunsuz kuleler olarak bilinen ve belediyenin 15 defa mühürlediği binanın sahibi Ahmet Orak’ın da avukatı olduğu biliniyor.





ŞANTAJ AHMET ORAK'A AİT OTELDE Mİ PLANLANDI?





Ahmet Orak ile hiçbir ilişkisinin olmadığını daha önce kardeşi Süleyman Özışık ile birlikte dile getiren Mehmet Özışık, Orak’ın sahibi olduğu belirtilen otelin önündeki görüntüleri ortaya çıktı. Otelin önündeki görüntülerde Özışık kardeşlerin Orak ile bir şeyler konuştuğu ve sarıldığı görülüyor.





Sosyal medyada konuyla ilgili bir video yayınlayan yandaş yazar Fatih Tezcan şantaj iddialarına müdahil oldu.





Tezcan, AKP'ye yakınlığı ile bilinen Özışık kardeşlerin şantaj yaptığını, Didim Belediye Başkanı'ndan "seminer verelim" diyerek para istediğini söyledi.





Internethaber Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık'ın (solda kardeşi Mehmet Özışık hakkında Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Selçuk Aldemir'e "şantaj" yaptığı iddiası ile gözaltı kararı verildi.





FATİH TEZCAN'DAN ÖZIŞIK'A: ABİ-KARDEŞ ŞANTAJ YAPIYORSUNUZ

Tezcan şunları söyledi: "Bunu alan yazar her gün namus satıyor. AKP'yi anlatıyor. 'Belediyeler götürüyor' diyor. Abi-kardeş, belediye başkanına şantaj yapıyorsun. Çete olmuşsunuz. Biri internet sitesinde çakıyor ortayı diğeri gidip 'bak yazıyor durduramıyorum' diyor."





Tezcan'ın videosuna cevap veren Süleyman Özışık, "Ha eğer bu videoya sarılıyorsan, bu videonun sahibinin yakında mahkemede verdiği kaypak ifadeye ve ödeyeceği tazminata da şahitlik edeceksin. Bir iftiracı başka bir iftiracının iftirasına sığınmış, durum budur." ifadelerini kullandı.