Samanyolu Haber /Dünya / Santorini’de alarm: Kaçış planı için neler yapıldı? /18 Şubat 2025 11:31

Santorini’de alarm: Kaçış planı için neler yapıldı?

Ocak ayından itibaren depremlere diken üzerinden olan Santorini Adası’nda sismik hareketliliğin artışı sonrasında acil alarma geçildi. Adada, acil durum kaçış limanı inşa edilmeye başlandı.

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Ege Denizi’ndeki depremler hem Türkiye hem de Yunanistan’da büyük endişe yaratmaya devam ederken, Yunan Sismolog Costas Papazachos, hayati bir açıklama yaptı. Sayısı 500’ü aşan depremlere ilişkin konuşan Papazachos adanın geleceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti.

Depremler hız kesmeden sürerken Santorini Adası’ndaki sismik hareketliğin ne zaman azalacağına daire yorum yapmanın çok doğru olmadığı düşüncesinde olan Yunan sismolog, ada ve çevresinde deprem sıklığının azaldığını belirtti.

'SİSMİK DİZİLER ÇABUK BİTMİYOR'

Deprem uzmanlarından gelen Yunanistan uyarıları çoğalırken, Papazachos, "Şimdilik beklemeliyiz. Bu sismik diziler çabuk bitmiyor. Kendi zaman çizelgelerini takip ediyorlar” dedi.

'BİRÇOK SÜRPRİZLE KARŞILAŞTIK'

Bölgede sadece sismik hareketlerin değil volkanik ve gaz emisyonlarının da incelendiğini ifade eden Papazachos “Birçok sürprizle karşılaştık” diye vurgulandı.

Öte yandan sarsıntıların sürdüğü Yunanistan’ın Santorini Adası’nda alınan önlemler artırıldı. Adadaki tahliyenin ardından, çevredeki Amorgos ve Anafi adalarında da olağanüstü hal ilan edildi.

Yaklaşık 3 haftadır eğitime ara verilen adada, acil durum kaçış limanı kurulurken, güvenlik güçleri önlem amaçlı kurtarma ekipleri ve yedek jeneratörler kurdu.
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