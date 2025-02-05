Samanyolu Haber /Gündem / Santorini yanardağının patlama izleri Çeşme'de ortaya çıktı /05 Şubat 2025 12:55

Santorini yanardağının patlama izleri Çeşme'de ortaya çıktı

Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu başkanlığında, Haifa Üniversitesi öğretim Üyesi Beverly Goodmann-Tchernov ilebirlikte yürütülen çalışmada. Bağlararası yerleşiminde daha önce hiç bilinmeyen boyutta güçlü bir tsunaminin izlerine ulaşıldı.

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Ankara Üniversitesi’nden arkeolog Vasıf Şahoğlu ve meslektaşları tarafından yapılan 2021 yılındaki incelemelerde, Türkiye’nin batı kıyısındaki Çeşme Körfezi yakınlarındaki Son Tunç Çağı yerleşimi Çeşme-Bağlararası’nda yapılan kazılarda iki iskelet bulundu.

Tarihin bilinen en büyük doğal afetlerinden biri olan Thera’nın patlaması sonucu kalıntılar da ilk kez ortaya çıkarıldı. Buna göre, Thera’nın patlamasının ardından Çeşme-Bağlararası’nda tusunami meydana gelmiş ve büyük, yıkıcı dalgaların etkisi Ege’ye kadar ulaşmış.


Daha önce yapılan araştırmalarda, bulguların, yalnızca yanardağ patlaması sonucu oluştuğu düşünülmüştü. Ancak yeni yapılan kazılarla birlikte aslında bölgede tsunami felaketinin yaşandığı ortaya çıkarıldı.

Yapılan incelemelerde, Çeşme Körfezi’nin tsunamiler tarafından etkilendiği, yerel yerleşim bölgelerini tahrip ettiği ortaya çıkarıldı. Öte yandan kalıntılar, yaşanan felaket sırasında kurtarma çalışmalarına da işaret etti.



UYGARLIĞI BİTİRMİŞ OLABİLİR

Şu anda Yunanistan’ın Santorini adasının merkezinde olan Thera’nın meydana getirdiği tsunamilerin Girit yakınlarındaki Minos uygarlığını sona erdirdiği ihtimalinin de ekip tarafından araştırıldığı belirtildi.

Ekip, Çeşme-Bağlararası’ndaki tsunami yataklarının radyokarbon tarihlemesine dayanarak, yanardağın patlamasının MÖ 1612’den önce olmadığına inandıklarını açıkladı.



DÖRT FARKLI TSUNAMİ MEYDANA GELMİŞ

Patlamanın yüksek yoğunluğuna ve tsunami oluşturma yeteneklerine rağmen, az sayıda tsunami tortusu olduğu açıklandı.

Araştırmacılar, Çeşme-Bağlararası sahasındaki tabakalı çökellerin arasında, tsunami çökellerine özgü moloz ve kaotik çökelti katmanlarının yanı sıra, bir zamanlar bir tür tahkimatın parçası olan hasarlı duvar kalıntıları da bulduklarını açıkladı.

Bunların içinde, ikincisi birincisinden daha kalın olan iki katman volkanik kül ve kömür ve diğer kömürleşmiş kalıntıları içeren kemikten zengin bir katman vardı.

Ekibe göre, tortular, her biri ayrı ama yine de Thera’daki patlamadan kaynaklanan en az dört ardışık tsunami taşkınını temsil ediyor.
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