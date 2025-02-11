Santorini'de beklenen depremden daha büyük felaket ne?

Yunanistan’ın Santorini adasında meydana gelen depremlerin sayısı 140’ı bulurken, depremlerin büyüklükleri de 4 ile 5,3 arasında ölçüldü. Amorgos deniz tabanında ise boyları 0,5 ile 6,7 km arasında değişen kırılmalar oluştu. Devam eden sismik hareketlilik sonrasında binlerce kişi tahliye edildi.

SANTORİ’NİN 7 KİLOMETRE ALTINDA









Santorini adasındaki depremleri değerlendiren Ahmet Ercan, Amorgos deniz tabanının paramparça olduğunu belirtti. Ercan “Bölge yanardağ kuşağı içinde olduğundan bu parçalanmış bölgede külsü mağmanın yükselişi kolaylaşıyor olmalı. 500 M deniz tabanında patlamasız, püskürmesiz lav yayılması gün be gün sürüyor olabilir. Böyle ise ne deprem, ne de patlama, ne de süpürtü seçeneği düşünülür” dedi.

28 Ocak'ta Ege Denizi'nde başlayan sismik hareketlilik hız kesmeden devam ederken, uzmanlardan kritik açıklamalar da art arda geliyor.Ege Denizi’ndeki depremler büyük endişe yaratırken, Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Santorini Adası‘nın yaklaşık 7 kilometre altında bulunan Kolumbus Yanardağı’na ilişkin dikkat çeken bir açıklama daha geldi.Ercan, Ege Denizi’ndeki depremlere ilişkin son olarak ise şaşırtan bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Ercan, Kolumbos’daki depremlerin deprem değil, mağma püskürmesi olduğunu ifade etti.