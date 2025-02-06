Samanyolu Haber /Dünya / Santorini'de OHAL ilan edildi /06 Şubat 2025 19:47

Santorini'de OHAL ilan edildi

Yerel yetkililer, bölgede devam eden sarsıntılar nedeniyle acil durum ilan etti. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı'nın ise, yetkililere 'tsunami talimatı' verdiği belirtildi.

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Yunanistan, yaklaşık bir haftadır art arda gelen depremlerle sarsılan turistik ada Santorini'de olağanüstü hal ilan etti. Yunan Sivil Koruma Dairesi bu kararı Çarşamba gecesi, 31 Ocak'ta başlayan sarsıntıların en güçlüsü olan 5.2'lik depremin kaydedilmesinin ardından aldı. Söz konusu kararla yetkililerin devlet kaynaklarına daha hızlı erişimi hedefleniyor.

Acil durum birimlerinin adaya destek için halihazırda devreye girdiğini belirten hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, "İtfaiye, polis, sahil güvenlik, silahlı kuvvetler ve acil sağlık hizmetlerinin Santorini ve çevresindeki adalara ek personel ve özel ekipmanla derhal takviye gönderdiğini" kaydetti. ULUSAL GÜVENLİK BAKANINDAN TALİMAT

Öte yandan, İsrail'in de büyük bir sarsıntı olasılığına karşı 'tsunami' hazırlığı yaptığı kaydedildi. Kıbrıs'ta yayın yapan Reporter'a göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı bu sabah konu hakkında acil bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından, Santorini'deki sismik aktivitenin artması durumunda ilgili devlet kurumlarına olası bir tsunamiye hazırlanmaları talimatı verildi.
9 BİNDEN FAZLA KİŞİ ADAYI TERK ETTİ

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre ise, sismik hareketliliğin son günlerde artmasıyla olası büyük deprem endişesi üzerine 9 binden fazla kişi adayı terk etti. Yunan basınına konuşan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Efthimis Lekas, bölgede büyüklüğü 6'dan fazla olan bir depremin yaşanma olasılığının yavaş yavaş uzaklaştığını, 5,8-5,9 büyüklüğünde bir depremin beklenebileceğini söyledi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, son günlerde yüzlerce küçük depremin yaşandığı bölgede bu süreçte kayda geçen en büyük sarsıntı, dün akşam yerel saatle 21.09'da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki deprem oldu.
Depremler volkanik aktiviteden mi kaynaklanıyor?

Çarşamba günü adadaki sismik hareketliliğe ilişkin Sivil Koruma Kurumu tarafından yapılan kriz toplantısında konuşan bilim insanları adada hafif bir sismik volkanik aktivite tespit edildiğini açıklamıştı. Bu volkanik aktivitenin depremlerin nedeni olup olmadığına ilişkin ise farklı görüşler var. Atina Üniversitesi'nde görevli jeolog Evi Nomikou kriz toplantısında yaptığı açıklamada depremlerin tektonik nedenlerden kaynaklandığını kaydetmişti. Yunan medyasına konuşan sismolog Akis Tselentis ise, depremlerin volkanların etkisiyle meydana geldiğini savunmuştu.

Volkanik aktivitenin depremlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı da belirsizliğini koruyor.

Art arda yaşanan depremler nedeniyle 11 binin üzerinde ada sakini, hava ve deniz yoluyla Yunan anakarasına tahliye edildi.
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