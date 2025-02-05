Santorini'de sismik volkanik aktivite tespit edildi





Adada önlemler sıkılaştırılıyor

Yunanistan'ın Santorini adası yakınlarında art arda meydana gelen depremlerendişe yaratırken bilim insanları adada hafif bir sismik volkanik aktivite tespit edildiğini açıkladı.Bölgede yaklaşık iki haftadır devam eden depremlerin tetikleyicisine ilişkin ise farklı görüşler var. Yunanistan Sivil Koruma Kurumu'nun kriz toplantısında konuşan jeolog Dimitris Papazachos, adada görülen volkanik aktivitenin yaşanan depremlerin nedeni olmadığını belirtirken sismolog Akis Tselentis, Yunan medyasına yaptığı açıklamada depremlerin volkanların etkisiyle meydana geldiğini savunmuştu.Atina Üniversitesi'nde görevli jeolog Evi Nomikou ise kriz toplantısında yaptığı açıklamada bu görüşe karşı çıkarak depremlerin tektonik nedenlerden kaynaklandığını kaydetti. Diğer yandan volkanik aktivitenin depremlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı da belirsizliğini koruyor.Turistik ada Santori'nin kuzeydoğusunda art arda meydana gelen depremler nedeniyle adanın yaklaşık 16 binlik nüfusunun üçte ikisi bölgeden ayrıldı. Adadaki sarsıntıların Çarşamba günü de bir ila 15 dakika aralığında değişen sıklıkta devam ettiği belirtilirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ada sakinlerine sakin kalarak yetkililerin talimatlarını izleme çağrısında bulundu.ERT televizyonu, boşalan adada yağmalama endişesi nedeniyle polisin daha sıkı kontroller yaptığını bildirdi. Sivil Koruma Kurumu'nun da Santori'nin yanı sıra depremlerden etkilenen Ios, Amorgos ve Anafi'de de acil müdahale ekiplerini güçlendirdiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra arama köpekleriyle birlikte kurtarma ekiplerinin de bölgeye gittiği kaydedilirken olası bir elektrik kesintisine karşı büyük jeneratörleri devreye sokabilmek için elektrik şirketleri çalışanlarının da bölgede bulunduğu bildirildi.Olası senaryolar neler?Bölgedeki sarsıntılar devam ederken uzmanlar bu durumun nasıl sonuçlanacağına ilişkin olası senaryolar üzerinde tartışıyor.Bu senaryolardan biri sarsıntıların 6 veya üzeri şiddetinde bir depreme yol açacağı ve böylece boşalan gerilimle birlikte yavaş yavaş tehlikenin geçeceği yönünde. Bir diğer senaryo ise depremlerin haftalarca hatta aylarca süreceğini ve bir noktada yavaş yavaş durumun stabilize olacağını öngörüyor.Ancak kimi uzmanlar daha kötümser sonuçların yaşanabileceği senaryolara da dikkat çekiyor. Deprem serisinin, 7 veya daha büyük şiddette güçlü bir sarsıntıya yol açabileceği, bunun sonucunda da tsunamiler, ağır hasar ve can kayıpları yaşanabileceği belirtiliyor.Devam eden depremlerin bölgedeki iki büyük volkanı harekete geçirmesi ve volkanik patlamalara yol açması da bir diğer ihtimal. Bunun etkilerinin ise patlamanın şiddetine bağlı olacağı dile getiriliyor.Senaryolar farklı olsa da uzmanlar bu olasılıkların ne zaman gerçekleşebileceğini kesin olarak tahmin etmenin mümkün olmadığı konusunda hemfikir.