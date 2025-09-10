Şap hastalığı siyasi baskılar yüzünden yok sayılıyor hayvan pazarları açılıyor

Ağrı’da şap hastalığıyla ilgili büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. 9 Eylül itibariyle bölgedeki aşılama oranı henüz yüzde 51,82 iken hayvan pazarı açıldı. Bakan İbrahim Yumaklı, daha önce aşılama oranı yüzde 85’in altındaki illerde hayvan pazarlarının açılmayacağını açıklamıştı. Ancak bölge milletvekillerinin baskısı sonucu hayvan pazarının açıldığı ileri sürüldü.





Tarımdan Haber’in yayınladığı belgede, Ağrı genelinde sonbahar aşı programı kapsamında 290 bin 70 büyükbaş hayvandan 9 Eylül yani bugün itibariyle sadece 151 bin 321’inin aşılandığı ve aşılama oranının yüzde 51,82’de kaldığı net bir şekilde görülüyor. Buna rağmen hayvan pazarının açılması, insan ve hayvan sağlığının yanında ülke hayvancılığı da büyük bir tehlikeye atıldı.





Skandalın bir diğer boyutu ise sahte rapor ve baskı iddiaları. Veteriner hekimlere, henüz yapılmamış aşıları yapılmış gibi sisteme girmeleri için baskı yapıldığı kaydediliyor. İl Müdürlüğü tarafından veteriner hekimlere; “Herkes güncel aşı bilgisine biner adet aşı yapılmış gibi girsin, zaten bir hafta içinde yapacaksınız!” yönünde baskı kurduğu kaydediliyor.





Veteriner hekimlerin ise bu kanunsuz talebe rıza göstermediği, görmedikleri hayvanlara aşı yapılmış gibi sisteme giremeyeceklerini, yarın bir soruşturma açılması durumunda bunun hesabını da veremeyeceklerini belirterek talebe karşı çıktıkları ifade ediliyor.