Sapat Eğitim Kurumları'ndan büyük başarı









42 bin öğrencinin katıldığı üniversiteye giriş sınavında Sapat Eğitim Kurumları öğrencisi Caydar Nurgaziev en yüksek puanı alarak ülke birincisi oldu.





42 BİN ÖĞRENCİ ARASINDA SAPAT ÖĞRENCİSİ NURGAZİEV 1'İNCİ

Sapat Eğitim Kurumları, Kırgızistan’ın gururu olmaya devam ediyor.





42 bin öğrencinin katıldığı sınavda Sapat Eğitim Kurumları Karakol Hüseyin Karasaev Lisesi öğrencisi Caydar Nurgaziev en yüksek puanı alarak ülke birincisi oldu. Nurgaziev 232 puan alarak geçen yılın en yüksek puanı 229 egale etmeyi başardı.





Sapat’ın bu başarısı Kırgız medyasında ve sosyal medyada geniş yer buldu.





SERTİFİKA ALAN 52 ÖĞRENCİ İSTEDİĞİ ÜNİVERSİTEDE OKUYABİLECEK

Kırgızistan’da üniversite kazanmak için Türkiye’deki gibi genel sınavdan başarılı puan almak gerekiyor. Bu seneki sınavdan altın sertifika almaya hak kazanan 58 öğrenci istediği üniversitenin istediği bölümünde okuyabilecek.





Kırgızistan’da üniversiteye giriş sınavlarında en yüksek puan alarak altın sertifika almaya hak kazanan öğrenciler cumhurbaşkanı tarafından kabul edilerek ödüllendiriliyor.





Bu yıl da başarılı olan 58 öğrencinin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilerek ödüllendirilmesi bekleniyor.