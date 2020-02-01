Samanyolu Haber /Gündem / TSK'da şapka gitti, bere geldi /01 Şubat 2020 23:37

TSK'da şapka gitti, bere geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük ordusu konumundaki Kara Kuvvetleri'nde harici üniforma ile artık şapka yerine bere kullanılacak.

SHABER3.COM

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) üniformaları değiştirdi. Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak yapılan çalışma sonrasında Kara Kuvvetleri mensupları, "harici kıyafet" olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere kullanmaya başladı.

Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını karşıladığı törende dikkati çekti.

NATO KOMUTANI İÇİN DÜZENLENEN TÖRENDE BİR İLK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile perşembe günü bir araya gelmiş, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşılamıştı.

Daha önceki törenlerde şapka takan Orgeneral Güler'in (solda) bu törende bere kullandığı görüldü. 

"Karacılar" bazı törenler haricinde "harici kıyafet" olarak resmi üniformada şapka yerine "bere", Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise "kayık kep" kullanacak.

YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Üniforma ile haki renkte bere kullanılmasına yönelik değişiklik, kıyafet yönetmeliğinde yayımlanarak hayata geçirildi. 

Böylece daha önce eğitim kıyafetinde kullanılan bere, resmi üniformalarda da takılmaya başlandı. 

Beren tankçılarda siyah, komandolarda mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinde bordo renkli olacak.
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