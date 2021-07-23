Saraç da gidici... Melih Bulu vakası biletini erken kestirdi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç’ın görev süresi, 20 Temmuz 2017’de ikinci kez göreve atanmasının ardından yönetmeliğe göre tamamlandı.







Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Saraç ile Recep Tayyip Erdoğan arasında “Boğaziçi Üniversitesi’ne eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanması ve iki yeni fakülte kurulması nedeniyle anlaşmazlık olduğu” iddia edilirken, Saraç’ın yeniden atanmayacağı ve kurumdaki yakın çevresiyle vedalaştığı konuşuluyor.







İddialara göre, “Saraç, eski AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını desteklemedi” ve “Üniversiteye hukuk ve iletişim fakültesi açılmasına karşı çıkarak YÖK Genel Kurulu’nu toplamadı.”





Saraç, 11 Kasım 2014’te YÖK Başkanı olarak atandı. Saraç, 20 Temmuz 2017’de ise ikinci kez bu göreve getirildi.



