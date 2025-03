Saraçhane buluşmasında ikinci gün: Özgür Özel ve Mansur Yavaş destek mitinginde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada, bugün akşam 20.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek halk buluşmasında vatandaşlara hitap edeceğini duyurmuştu.









'HAK YERİNİ BULACAK'





ÖZGÜR ÖZEL'DEN BİBER GAZI TEPKİSİ

Yavaş'ın ardından konuşan CHP lideri Özel ise, Saraçhane'de toplananlara biber gazı sıkılmasına tepki gösterdi. Özel, "İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur. İl başkanımız valiye ulaştı. Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi." ifadelerini kullandı.





Yarın sabah 11.00'de Beylikdüzü Belediyesi'nde olacağız. Murat Çalık'ın yol arkadaşlarıyla birlikte olacağız ve haykıracağız: Murat Çalık yalnız değildir.





Bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Buradan barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun. Pazar günü kimse evinde oturmayacak. Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP'lilerin günü olmaktan çıkmıştır.





Gözaltında olan İmamoğlu'nun da sosyal medya hesabından Saraçhane'deki İBB binası önüne toplanmak için çağrı yapıldı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ilk anından itibaren CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylık kararını askıya almış ve yurt dışı programını iptal edip destek ve dayanışma için İstanbul'a dönmüştü. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bütün yurttaşları Saraçhane’ye davet etti.Yavaş, yaptığı çağrıda "Genel başkanımız Sayın @eczozgurozel ile birlikte milletin iradesine sahip çıkıyoruz! Saat 20.30’da herkesi Saraçhane’ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Saraçhane'den vatandaşlara seslendi.Konuşmama Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüyle başlıyorum. 'Arkadaşlar, gidip Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' diyor. Atatürk bu sözü bu ülkenin evlatları olarak hiçbir zaman unutmadık. Çünkü o çadırlarda duman hep tüttü ve tütmeye de devam edecek. Binlerce onurlu vatandaşının, yaşlısının, gencinin o Yörük çadırında sahip çıkmasıyla tüten dumandır o.""Umudumuz tam da buradadır. CHP olarak 101 yıldır tüten dumandan aldığımız umut ve Ata'dan aldığımız görevle bu ülkeyi sahipsiz bırakmadık asala bırakmayacağız.Bugün de CHP ile bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine, gençlerine ve iradelerine sahip çıkan bütün yurttaşlarımıza burada şükranlarımızı sunuyor, onlara saygılarımı sunuyorum. Ve buradan sesleniyorum, hak yerini bulacak, hukuk ve demokrasi kazanacak. bunun başka bir yolu yoktur.Bunu demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla birlikte yapacağız. Biz burada dimdik ayaktayız. Burada tüm Türkiye olarak toplandık, demokrasiye ve laik hukuk sitemine, anayasamıza ve uygulanmasını sağlamak için buradayız. Anayasada bulunan seçme ve seçilme hakkını herkesin kullanabilmesi için buradayız. Milli iradenin üstünde hiçbir gücün olamayacağını haykırmak için buradayız. Ekrem İmamoğlu'nun hakkına sahip çıkmak, ona oy veren milyonların oyuna, iradesine sahip çıkmak için buradayız. İsmail Saymaz gazetecilik yapsın, bizi haberdar etsin diye buradayız. Gencecik, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen Atatürkçü Teğmenlerin hakkı yenmesin, kahraman Türk ordusuna komutanlık yapsınlar diye buradayızBu mücadelede halkımızın desteği en büyük gücümüzdür. Çünkü biz bir avuç insan değil milyonlarız. Bugün Saraçhane’de toplanan on binlerde bunun en büyük kanıtıdır. Her gün bir öncekinden daha kalabalık olacak. Her gün sesimizi çok daha gür çıkaracağız. Adaletin olmadığı yerde hukuk olmaz hukuksuzluğa sessiz kalan ise zulme ortak olurBundan sonrası süreçte kimse CHP’den salonlarda binalarda, siyaset beklemesin bundan sonra sokaklardayız meydanlardayız.Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!"Sen bizim seçtiğimizi nezarethanelerde tutarken biz evde oturmayacağız"Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, Ey Tayyip Erdoğan, sen en çok sokaklardan korkarsın. Artık sokaklardayız, meydanlardayız! Korkmaya devam et! Bizi korkutamazsın, sen korkacaksın!" dedi.