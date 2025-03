Saraçhane buluşmasında son gün! 'Herkes gidene kadar buradayım sık da o gazı görelim'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başta Saraçhane meydanı olmak üzere Türkiye'nin bir çok yerinde vatandaşlar sokaklarda eylem düzenledi. CHP lideri Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada yedinci günün Saraçhane için final olacağını duyurmuştu.





Birileri Ekrem Başkanı Silivri'ye koyarken siz de sandığı önünüze koydunuz, onun arkasında kapı gibi durdunuz. Dosyada kimsenin görmediği, sadece savcının bildiği iftiracı müptezellerin ifadeleri var. Ekrem Başkana iftira atıyor. Kim söylüyor? Söyleyemem. Kod adı, Çınar. Kim biliyor? Kod adı, Ladin. Kim getirdi bunları? Ben getirdim. Allah seni kahretsin odun. Çınarla ladini getiren odunu da onu oraya getiren odunu da Allah'a havale ediyorum









'HERKES EVİNE GİDENE KADAR BURADAYIM'





'HAPİSHANELERDE YER KALMADI'





BOYKOT LİSTESİ





'YA YENİKAPIDA'YIZ YA MALTEPE'DEYİZ'

Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Burada yüzbinler, Türkiye'de milyonlar var. Sandık başında 15 milyon yürek var. Kendisini mücadeleye adamış bir Türkiye var. Biz çokuz. Kalabalığız, omuz omuzayız. Ama karşımızda bir avuç insan var. Onların arkasında ne devlet var ne millet var. Bir avuç çıkar çevresine karşı omuz omuzayız.Biz ne zenginleşelim istedik ne mal istedik. Biz üniversiteliye yurt, yenidoğmuşa kreş, insanca yaşam, eşitlik, mutluluk ve huzur istedi. 'Her şeyi ben bilirim' diyen kibrinden yanında durulamayan, milyonlara saldıran sinir küpüne karşı biz de 'Birini bulalım, karşısına çıkaralım' dedik.Önce bütün üyelerimize sormak istedik. Sonra baktık ondan korkuyorlar. Yıllar önce aldığı diplomasına bile göz koydular. 'Bu aday sadece CHP'nin değil hepimizin adayıdır, sandık koyalım oylayalım' dedik.Ekrem Başkan yalnızca girdiği seçimlerde Erdoğan'a yenilmemiş bir siyasetçi değil bir sonraki seçimde Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayıdır. Eyy Erdoğan, şu kadarcık cesaretin varsa Ekrem İmamoğlu'na kurduğun kumpas davalarını TRT'den yayınla. Cesaretin var mı?O polis kardeşlerimi günde 15 saat çalıştıran ve mesaisini vermeyenler, onlara kanunsuz emir verip gençlerimizin üstüne gaz sıktırıyorlar. Polis de ne aldığı maaştan memnun, ne aldığı emirden memnun.Ama öyle ki her iki tarafı da mağdur eden körüklüyor. Dün 80 milletvekilimiz görev yaptığı halde biz burada beklerken onlar haksız işlemlerle gençlerimize saldırdılar, hem de gözaltı işlemleri yaptılar. Dün emniyet müdürünü uyardım, Vali'yi uyardım. Şimdi Vali'ye söylüyorum; 'Bu meydan boşalmadan, herkes evine gitmeden ben bu otobüsün üstündeyim.Eğer bir gencime bu gece cop vurursan, plastik mermi atarsan, senin alnını karışlamayan namerttir. Yettiniz be! Ne sözünüze güveniliyor, ne yeminize güveniliyor. Eğer bu kadar halktan koptuysan sensin marjinal!Biz utancımızı kaybetmedik. Ama korkuyu unuttuk. Bu akşam bu meydanı provoke ederseniz, bu meydanın huzur içinde dağılmasına engel olursanız yarın sizi en rahatsız eden yere 500 bin kişilik çağrı yaparım.Bugün sekiz gazeteciyi, 'Her şey çok güzel olacak' diyen Berkay'ı tutukladılar. Tayyip Bey'in bilmesi gereken bir şey var. Gözaltıyla, tutuklamayla azalmayız, çoğalırız.Gözaltına alınan gazeteciler, adliyeden Vatan emniyete geri götürdüler çünkü İstanbul hapishanelerinde yerleştirecek yer kalmadı. Yarın civar illere gönderilmek için planlar yapılıyor. Öğrencileri ve gazetecileri içeri ata ata hapiste yer kalmamış.Kimlere boykot yapıyoruz söyleyelim. İktidara yalakalık bize düşmanlık yapan TRT'ye yazıklar olsun. TRT'nin düğmesini tamamen kapatıyoruz. Kanal D, CNN Türk işi gücü bırakmışlar, İstanbul'un iradesine kafa tutup ne gazetecilik ne televizyonculuk. Kanal D ve CNN Türk bizden uzak olsun.TGRT'yi, Turkuvaz'ı, Sabah grubunu izleyen, bir şey satın alan bizden değildir. İhlas, Demirören Haber Ajansını abone olanları uyarıyorum. Bunlardan uzak olun, yakın yere koymayın.Kahve için, Espressolab'ın önünden geçmeyin. D&R'ı gördüğünüzde karşı kaldırıma geçin.İşte Özel'in açıklaması;"Gece 20.30 mitingleri Saraçhane için son bulacak ama Saraçhane başka bir formata dönecek. Bugün Ekrem Başkan ile konuştuk. Ramazan boyunca iftarlar olacak hatta çocuklar için yarından itibaren eğlenceler olacak. Burası bayramla birlikte İstanbul'un Ekrem Başkan ile bayramlaşacağı bir merkeze dönüştürülecek. CHP olarak biz de onunla, bütün İstanbul'la burada bayramlaşacağız""Cumartesi günü bayramdan önce arife var. Hem Türkiye’nin demokrasi bayramının arifesindeyiz hem Ramazan Bayramı arifesindeyiz. İki büyük meydandan birindeyiz. Ya Maltepe’deyiz ya Yenikapı’dayız ama darbecilerin karşısında omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz Saraçhane'de bir şeyi sönümlendirmiyoruz. Darbeye karşı Saraçhane direnişini noktalarken bütün Türkiye’de başlayacak darbeye karşı Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması, tutuksuz yargılanması, yargılamaların TRT’den yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için hep birlikte ayağa kalkıp seçim kampanyamızı başlatıyoruz"