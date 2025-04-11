Samanyolu Haber /Gündem / Saraçhane protestolarında tutuklanan 58 'öğrenci'ye daha tahliye kararı! /11 Nisan 2025 14:02

Saraçhane protestolarında tutuklanan 58 'öğrenci'ye daha tahliye kararı!

İstanbul’da Saraçhane’deki protestolar sonrası 2911 sayılı Kanun kapsamında tutuklanan 58 kişi için mahkemeden tahliye kararı çıktı. Kararda, tutukluların öğrenci olduğu, sabit ikametgâh sahibi oldukları ve kaçma şüphesi bulunmadığı vurgulandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlara tepki olarak düzenlenen Saraçhane protestolarında gözaltına alınıp tutuklanan 58 kişi hakkında tahliye kararı verildi. 

Mahkeme, tutukluluğun ölçülü olmadığına kanaat getirerek, sanıkların ayrı ayrı tahliye edilmesine hükmetti.

Mahkemeden hak ve özgürlük vurgusu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre tutuklu sanıkların büyük kısmının öğrenci olduğuna dikkat çeken mahkeme, kararında şu gerekçelere yer verdi:

Sanıkların sabit ikametgâh sahibi olmaları,
Kaçma şüphesi bulunmaması,
Suçun katalog suçlar arasında yer almaması,
Aynı hukuki durumda olan sanıklar için daha önce tahliye kararı verilmiş olması,
Sanıkların eğitim süreçlerinin aksama ihtimali ve
Anayasa’nın 36. maddesi uyarınca adil yargılanma haklarının gözetilmesi gerektiği.

NE OLMUŞTU?
İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalara karşı çıkan yurttaşlar, 2025 yılı başında Saraçhane başta olmak üzere İstanbul’un farklı noktalarında protesto gösterileri düzenlemişti.

Gösterilere katıldıkları gerekçesiyle çok sayıda kişi 2911 sayılı Kanun’a muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı.
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