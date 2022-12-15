Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “YSK başkanına ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmesi üzerine İstanbullular bugün de saat 16.00'da Saraçhane'de bir araya geliyor.Bugünkü buluşmaya, ceza sonrası toplantı kararı alan altılı masa liderlerinin yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katılacak.İmamoğlu kürsüde: "Sizin seçtiğiniz yönetim, çok daha uygun koşullarda dışarıdan fonlar bulup getiriyoruz. Bu defa da uydurma bahanelerle aylar geçiyor, yıllar geçiyor, bir imza atıp onay vermiyorlar. Sizinle alıp veremedikleri ne var bunların? 16 milyon insanımızdan ne istiyorlar?"Liderler sahneye çıkıyor.İmamoğlu 6'lı masa liderlerini makamında ağırlıyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için CHP'li 10 Belediye Başkanı da Saraçhane'de bir araya geldi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Saraçhane'de tek tek sahneye çıkıyor.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saraçhane'den paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı olarak 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’deyiz! Bizim mücadelemiz adalet mücadelesidir…"ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İBB başkanlık binasına geldi. İmamoğlu liderleri tek tek kapıda karşıladı. İmamoğlu'na İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu eşlik etti.Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve İstanbullu seçmenin iradesine zarar veren ve hukuki temeli olmayan kararla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Saraçhane’de bir araya geliyor.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2 yıl 7 aya 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için bugün Saraçhane'de düzenlenecek mitinge katılamayacağını duyurdu.Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane’de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi: Önce Adalet, Her daim Adalet, Herkese Adalet!" ifadesini kullandı.Alan sahnenin kurulduğu saraçhane altgeçidinden İBB başkanlık girişine kadar doldu.Bomba araması tamamlandı.Güvenlik güçleri Saraçhane'deki toplanma öncesi alanda bomba araması yapıyor.